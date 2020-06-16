السفير السديري يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس مجلس الأعيان الأردني

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، مع رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، وذلك خلال لقاء بينهما بمقر السفارة في عمان.

وأشاد رئيس مجلس الأعيان الأردني، بمستوى التفاهمات العالي بين قيادتي البلدين، وما تشهده من تنسيق وتعاون مستمرين يصبان في مصلحة البلدين الشقيقين، مشيدًا بمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة والمستمرة تجاه الأردن.

وثمن الفايز، جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، في دعم القضايا الإسلامية وما تقدمه المملكة من دعم أسهم في حل العديد من الأزمات التي يواجهها الأردن.

من جانبه، أشاد السفير السديري، بعمق العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة، مؤكدًا أهمية التكاتف والتعاضد التي من شأنها أن تزيد من أواصر المودة والتقارب بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

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