تنبيهات بسحب رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهات لسحب رعدية ورياح نشطة على مناطق «الباحة» و«تبوك» و«المدينة المنورة» و«نجران» خلال الساعات القادمة.

وفي الباحة نبهت الهيئة لسحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على المنطقة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والمخواة، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة، وبني حسن، والمندق والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.

من جانبها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

وفي تبوك، نبهت الهيئة لرياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على أجزاء من المنطقة، تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء، مشيرة إلى أن الحالة الجوية مستمرة حتى الساعة السادسة مساءً.

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وفى المدينة المنورة، أصدرت إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة، تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أن الحالة الجوية تشمل محافظتي بدر، وينبع، وتستمر حتى السادسة من مساء اليوم.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد، لنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة خباش، وشرورة، مشيرة إلى أن الحالة الجوية تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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