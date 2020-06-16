جامعة حائل تعلن قبول 3414 متقدمًا ومتقدمةً لبرامج الدراسات ‏العليا

بشكل مبدئي من مختلف مناطق المملكة..
أعلنت وكالة جامعة حائل للدراسات العليا والبحث العلمي، ممثلةً بعمادة الدراسات العليا، أمس الإثنين، القبول المبدئي للمتقدمين على برامج الدبلوم العالي والماجستير، التي تتواءم مع التوجهات الوطنية واحتياج سوق العمل، عبر موقع الجامعة الإلكتروني.
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن محيا الحيسوني، أن الجامعة استقبلت 4194 متقدمًا ومتقدمةً على 34 برنامجًا للدراسات العليا (31 برنامجًا للماجستير و3 برامج للدبلوم العالي)، وتم قبول نحو 3414 متقدمًا ومتقدمةً، منهم 2332 من الرجال و1082 من النساء مبدئيًا من مختلف مناطق المملكة.
وبيَّن الدكتور الحيسوني، أن المقبولين مبدئيًّا سوف يخضعون للمفاضلة وفق معايير القبول، التي تم إقرارها لهذا العام؛ بما في ذلك الاختبارات والمقابلات لمعظم التخصصات حسب طبيعتها.
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