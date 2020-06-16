جامعة حائل تعلن قبول 3414 متقدمًا ومتقدمةً لبرامج الدراسات ‏العليا

أعلنت وكالة جامعة حائل للدراسات العليا والبحث العلمي، ممثلةً بعمادة ‏الدراسات العليا، أمس الإثنين، القبول المبدئي للمتقدمين على برامج الدبلوم ‏العالي والماجستير، التي تتواءم مع التوجهات الوطنية واحتياج سوق ‏العمل، عبر موقع الجامعة الإلكتروني.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن ‏محيا الحيسوني، أن الجامعة استقبلت ‏4194 متقدمًا ومتقدمةً على 34 برنامجًا للدراسات العليا (31 برنامجًا ‏للماجستير و3 برامج للدبلوم العالي)، وتم قبول نحو ‏‏3414 متقدمًا ومتقدمةً، منهم 2332 من ‏الرجال و1082 من النساء مبدئيًا من مختلف مناطق المملكة.

وبيَّن الدكتور الحيسوني، أن المقبولين مبدئيًّا سوف يخضعون للمفاضلة ‏وفق معايير القبول، التي تم إقرارها لهذا العام؛ بما في ذلك الاختبارات ‏والمقابلات لمعظم التخصصات حسب طبيعتها.‏