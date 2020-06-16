بالصور.. شرطة تبوك تضبط مخالفي لائحة «التجمعات» و«ارتداء الكمامة»

ضمن الإجراءات الوقائية من كورونا
تابعت شرطة منطقة تبوك، تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.
كما قامت شرطة تبوك، بضبط مخالفي لائحة الحد من التجمعات، أو عدم الالتزام بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الفم والأنف.
من جهة أخرى، قامت أمانة تبوك بتنفيذ جولات رقابية يومية مستمرة على المحلات، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، وتم من خلالها مخالفة وإغلاق عدد (12) محلًا مخالفًا للتعليمات.
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