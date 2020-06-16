فيروس كورونا.. عمان تسجل 745 إصابة جديدة و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة في عمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل (745) إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها (377) لعمانيين و(368) لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة (25269) حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تعافي (1556) حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى (11089) حالة، وأنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى (114) حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية بلغ (2627)، وإجمالي الحالات المنومة اليوم (56)، والمنومين (327)، والحالات المنومة في العناية المركزة (105).

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