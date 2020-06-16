تعافي 1556 حالة
أعلنت وزارة الصحة في عمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل (745) إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها (377) لعمانيين و(368) لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة (25269) حالة.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تعافي (1556) حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى (11089) حالة، وأنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى (114) حالة.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية بلغ (2627)، وإجمالي الحالات المنومة اليوم (56)، والمنومين (327)، والحالات المنومة في العناية المركزة (105).
اقرأ أيضًا:
كورونا في الخليج.. عمان تسجل 1043 حالة.. والبحرين 317
كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا.. عمان تسجل 745 إصابة جديدة و6 وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.