عبر البوابة الإلكترونیة..

أعلن برنامج حساب المواطن، الیوم الثلاثاء، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ31 لشھر يونیو الجاري. ودعا البرنامج، الراغبین في الاعتراض، إلى الدخول على البوابة الإلكترونیة عبر الرابط التالي: http://ca.gov.sa . وكان حساب المواطن، أودع في الميعاد المحدد له في العاشر من كل شهر، دفعة شهر يونیو الجاري، مبلغًا وقدره 1.7 ملیار ریال في حسابات 12 ملیون مستفید من مستحقي الدعم المكتملة طلباتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن» یبدأ استقبال الاعتراضات على دعم دفعة شهر یونیو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.