«التأمينات الاجتماعية» توضح مواعيد التقديم لصرف تعويضات يوليو

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، مواعيد تقديم المنشأة والمشترك - الذين لم يتقدموا بعد- طلب صرف تعويض شهر يوليو للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بفيروس كورونا.

وذكرت التأمينات- عبر حسابها بتويتر- أن المنشأة تتقدم بطلب الدعم قبل نهاية يوم 19 يونيو الجاري، وأن المشترك يتقدم بطلب صرف التعويض قبل نهاية يوم 22 يونيو الجاري، ويتم الصرف بداية شهر يوليو المقبل.

وأضافت، أنه في حال عدم تقدم المشترك خلال المهلة، وتقدم بعد تاريخ 22 يونيو وقبل نهاية يوم 30 يونيو، يتم صرف التعويض للمتقدمين خلال شهر يونيو في بداية شهر أغسطس.

وأشارت التأمينات، إلى أنه في حال تأخر المنشأة عن التقديم عن المهلة المذكورة أعلاه (19 يونيو)، ولكن تقدمت المنشأة قبل نهاية يوم 25 يونيو، ثم تقدم المشترك قبل نهاية يوم 30 يونيو، سوف يتم صرف التعويض للمشترك في الأول من شهر أغسطس.

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وحثت التأمينات الاجتماعية، المنشآت والمشتركين الذين لم يتقدموا بعد، والراغبين في الاستفادة من دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، بالتقيد بالمواعيد المحددة للتقديم.

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