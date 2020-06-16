تعليم حائل تدشن مشروع تركيب أنظمة المراقبة للمدارس الحكومية

ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية
دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية، أمس، مشروع توريد وتركيب أنظمة المراقبة الأمنية ضد السرقة للمدارس الحكومية لـ 24 مدرسة تابعة لمكتب التعليم في جنوب حائل بنين المجموعة الخامسة.
ويأتي هذا المشروع الذي بدأ بمدرسة الملك عبدالعزيز الابتدائية، استكمالاً للمشاريع السابقة في نفس المجال.
كما يأتي أيضًا بالتزامن مع عدد المشاريع المماثلة لــ50 مدرسة حكومية تابعة لمكتب التعليم في شمال حائل بنين المجموعة السادسة، وكذلك عدد 93 مدرسة حكومية «بنين/ بنات» لمكاتب التعليم الخارجية بالمجموعتين السابعة والثامنة كمرحلة أولى خلال العام المالي الحالي.
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