شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك تعتزم تركيب أنظمة إنذار مركزية في المنافذ الحدودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت تقارير بأن الهيئة العامة للجمارك تعتزم على تركيب أنظمة إنذار مركزية في المنافذ الحدودية، لمنع التسلل أو الخروج غير القانوني مع تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان.

وقالت مصادر بأن الجمارك ستقوم بتكليف إحدى الشركات ذات الخبرة بأعمال توريد تلك الأنظمة وتركيبها وتشغيلها في المنافذ الحدودية، والمرحلة الأولى ستكون في منفذي الخفجي والوديعة.

وكشفت المصادر بأن الشركة المنفذة للمشروع ستضمن استمرارية عمل أنظمة الإنذار وتشغيلها يوميا على مدار الساعة، والتأكد من أنها دائما بحالة جيدة، مع تأمين القوى البشرية ذات الخبرة الفنية والكفاءة العالية، وتوفير كل ما يلزم لأعمال التشغيل من قطع الغيار والصيانة.