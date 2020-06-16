شكرا لمتابعة خبر عن وزارة العدل تحذر موظفيها من 10 مخالفات تعرضهم لعقوبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت تقارير بان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أصدر تعميما إلى كافة الجهات التابعة لوزارة العدل بشأن، سن عقوبات على الموظفين من منسوبي الوزارة، الذين يخالفون التنظيمات والترتيبات الخاصة باستئناف الحضور، بشأن الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة كورونا

وأوضحت التقارير يأن الوزارة صنفت 10 مخالفات تتعلق بحضور ومباشرة الموظفين لمهماتهم منها مخالفة التجمعات وإقامة الفعاليات، المصافحة باليد، الامتناع عن قياس الحرارة، عدم الالتزام بالمسافة الآمنة الواجب تركها بين الأشخاص في طوابير الانتظار المحددة بمتر ونصف على الأقل.

وتابعت الوزارة المخالفات الـ 10 بعدم ارتداء الكمامات، عدم استخدام الأكواب الورقية أو الشخصية، الصلاة ‏بدون استخدام سجادة شخصية، عدم التعاون مع المسؤولين عن الأمن والسلامة بالمباني العدلية أو عدم الإفصاح عن ظهور الأعراض أو مخالطة حالة مؤكدة، عدم الالتزام بأي من البنود الخاصة بخطة عودة العمل للمقرات العدلية أو الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وأكدت وزارة العدل على أن العقوبات التأديبية تتراوح بحق المخالفين بالخصم من راتب الموظف ما بين ١٥ يوما إلى شهرين من الراتب، إضافة إلى عقوبة الحرمان من العلاوة الدورية للذين يشغلون المراتب الحادية عشرة وما فوق ‏فضلا عن عقوبات مالية وفقا للائحة الحد من التجمعات الصادرة عن وزارة الداخلية.