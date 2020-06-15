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إرشادات هامة قبل الاختبار التحصيلي التجريبي الأربعاء المقبل

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2020-06-15

إرشادات هامة قبل الاختبار التحصيلي التجريبي الأربعاء المقبل

سيكون عن بعد من المنزل

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مساء اليوم الاثنين، إرشادات هامة إلى الطلاب والطالبات الذين سيختبرون يوم الأربعاء المقبل الاختبار التحصيلي التجريبي عن بعد من المنزل- الفترة الثانية.

وشددت تقويم التعليم، عبر حسابها بموقع تويتر، على أهمية الدخول على المنصة وإمكانية تحميل الاختبار قبل 24 ساعة، مقدمةً طريقة الحصول على كلمة المرور وبدء الاختبار التجريبي.

ولفتت هيئة تقويم التعليم إلى أنه يمكن تسليم ورفع الاختبار خلال 24 ساعة.

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وكشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب في وقت سابق عن نسبة إجراء الطلبة للاختبار التحصيلي عن بعد وتعاملهم مع التقنية وإكمالهم للاختبار مقارنة بالاختبار في المقرات المحوسبة، حيث بلغ عدد من أجرى الاختبار أكثر من 203 آلاف طالب وطالبة، بنسبة رفع وإكمال الاختبار بلغت 92%، وبلغ عدد من تغيبوا عن إجراء الاختبار عن بعد أو واجهتهم مشكلات تقنية 16207 طلاب وطالبات، بنسبة 8%.

وفي الاختبار التحصيلي في المقرات المحوسبة بلغ عدد الطلبة المسجلين للاختبار لأول يومين 16082 طالبًا وطالبة، أجرى الاختبار منهم 13681، بنسبة حضور بلغت 85%، في حين بلغ عدد من لم يجروا الاختبار التحصيلي في المقرات بسبب تغيبهم أو لم يتمكنوا من تنفيذ التعليمات التقنية 2401 طالب بنسبة 15%، وهي نسبة أكبر من نسبة الاختبار التحصيلي عن بعد، مع تأكيد الهيئة على استيعاب جميع الطلبة في الفترة الثانية من الاختبار التي تستمر حتى 29 من شهر يونيو الجاري.



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