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خطوات الاستفادة من برنامج التمويل المضمون
تتحمل النقد رسوم الضمان بدلًا من العميل
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما): إنه يمكن للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الاستفادة من برنامج التمويل المضمون، وهو ضمان 95% من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة.
وأوضحت المؤسسة في إنفوجرافيك، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن أبرز مميزات برنامج التمويل المضمون أن تتحمل مؤسسة النقد رسوم الضمان بدلًا من العميل وإعفاء المنشآت من أي رسوم إدارية ومن تقديم أي ضمانات عينية.
ولفتت إلى أن البرنامج يتيح للعميل إمكانية بدء السداد بعد ستة أشهر من تاريخ منح التمويل، وضمان حد أقصى للأرباح والرسوم التي تتقاضاها جهات التمويل، بحيث لا تزيد على 4% من قيمة التمويل سنويًّا.
كما يمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، المشتركة مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة كفالة.
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