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محمد بن مسعود - الدمام - يستضيف فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة مبارك الدجين، في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١، لقاءً افتراضيًا يتناول "دور صحافة الموبايل في تعزيز المحتوى الإعلامي".
وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي، أن اللقاء يأتي ضمن أنشطة وفعاليات الفرع والدعوة عامة لكل الإعلاميين والإعلاميات، وتتلخص محاوره حول نشأة صحافة الموبايل وعلاقتها بالوسائل الإعلامية الأخرى، وإمكانات صحافة الموبايل ومدى قدرتها على الحضور والمنافسة، وأحداث نقلتها صحافة الموبايل ورواد صحافة الموبايل وتحدياتها.
وسيكون اللقاء عن طريق برنامج زووم وعلى رابط: https://cutt.us/wwmm3.
"هيئة الصحفيين" بمكة تناقش افتراضيًا "دور صحافة الموبايل في تعزيز المحتوى الإعلامي"هادي العصيمي الخليج 365 2020-06-15
يستضيف فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة مبارك الدجين، في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١، لقاءً افتراضيًا يتناول "دور صحافة الموبايل في تعزيز المحتوى الإعلامي".
وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي، أن اللقاء يأتي ضمن أنشطة وفعاليات الفرع والدعوة عامة لكل الإعلاميين والإعلاميات، وتتلخص محاوره حول نشأة صحافة الموبايل وعلاقتها بالوسائل الإعلامية الأخرى، وإمكانات صحافة الموبايل ومدى قدرتها على الحضور والمنافسة، وأحداث نقلتها صحافة الموبايل ورواد صحافة الموبايل وتحدياتها.
وسيكون اللقاء عن طريق برنامج زووم وعلى رابط: https://cutt.us/wwmm3.
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
11:38 PM
يستضيف فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة مبارك الدجين، في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١، لقاءً افتراضيًا يتناول "دور صحافة الموبايل في تعزيز المحتوى الإعلامي".
وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي، أن اللقاء يأتي ضمن أنشطة وفعاليات الفرع والدعوة عامة لكل الإعلاميين والإعلاميات، وتتلخص محاوره حول نشأة صحافة الموبايل وعلاقتها بالوسائل الإعلامية الأخرى، وإمكانات صحافة الموبايل ومدى قدرتها على الحضور والمنافسة، وأحداث نقلتها صحافة الموبايل ورواد صحافة الموبايل وتحدياتها.
وسيكون اللقاء عن طريق برنامج زووم وعلى رابط: https://cutt.us/wwmm3.
، "هيئة الصحفيين" بمكة تناقش افتراضيًا "دور صحافة الموبايل في تعزيز المحتوى الإعلامي" ،
المصدر : الخليج 365
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