، أمانة الأحساء تطلق أول قرعة إلكترونية لتوزيع أراضي منح الأوامر السامية ،

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تطلق أمانة الأحساء بعد غدٍ خدمة القرعة الإلكترونية لتوزيع أراضي منح الأوامر السامية الصادرة للمواطنين في الأحساء، والتي سيتم عرضها عبر البث المباشر من خلال قنوات التواصل الرسمية للأمانة.
وعدّ أمين الأحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم، هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى أمانات المناطق في إجراء قرعة إلكترونية "عن بُعد"، دون الحاجة إلى حضور المواطنين، لإجراءات قرعة توزيع أراضي المنح كما جرت العادة، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية، وكذلك تسهيلاً على المستفيدين، مع ضرورة تطبيق كافة الأنظمة المقررة رسمياً خلال إجراء القرعة وبمشاهدة الجميع.
يذكر أن أمانة الأحساء أتاحت مسبقاً خدمة تحديث بيانات الذين شملتهم المنح السامية، ودعتهم لاستكمال وتحديث بياناتهم على البوابة الإلكترونية لأمانة الأحساء www.alhasa.gov.sa، وذلك قبل موعد إجراء القرعة الإلكترونية.
أمانة الأحساء
أمانة الأحساء تطلق أول قرعة إلكترونية لتوزيع أراضي منح الأوامر الساميةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-15
تطلق أمانة الأحساء بعد غدٍ خدمة القرعة الإلكترونية لتوزيع أراضي منح الأوامر السامية الصادرة للمواطنين في الأحساء، والتي سيتم عرضها عبر البث المباشر من خلال قنوات التواصل الرسمية للأمانة.
وعدّ أمين الأحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم، هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى أمانات المناطق في إجراء قرعة إلكترونية "عن بُعد"، دون الحاجة إلى حضور المواطنين، لإجراءات قرعة توزيع أراضي المنح كما جرت العادة، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية، وكذلك تسهيلاً على المستفيدين، مع ضرورة تطبيق كافة الأنظمة المقررة رسمياً خلال إجراء القرعة وبمشاهدة الجميع.
يذكر أن أمانة الأحساء أتاحت مسبقاً خدمة تحديث بيانات الذين شملتهم المنح السامية، ودعتهم لاستكمال وتحديث بياناتهم على البوابة الإلكترونية لأمانة الأحساء www.alhasa.gov.sa، وذلك قبل موعد إجراء القرعة الإلكترونية.
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
11:19 PM
الخدمة الأولى من نوعها على مستوى أمانات المناطق
تطلق أمانة الأحساء بعد غدٍ خدمة القرعة الإلكترونية لتوزيع أراضي منح الأوامر السامية الصادرة للمواطنين في الأحساء، والتي سيتم عرضها عبر البث المباشر من خلال قنوات التواصل الرسمية للأمانة.
وعدّ أمين الأحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم، هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى أمانات المناطق في إجراء قرعة إلكترونية "عن بُعد"، دون الحاجة إلى حضور المواطنين، لإجراءات قرعة توزيع أراضي المنح كما جرت العادة، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية، وكذلك تسهيلاً على المستفيدين، مع ضرورة تطبيق كافة الأنظمة المقررة رسمياً خلال إجراء القرعة وبمشاهدة الجميع.
يذكر أن أمانة الأحساء أتاحت مسبقاً خدمة تحديث بيانات الذين شملتهم المنح السامية، ودعتهم لاستكمال وتحديث بياناتهم على البوابة الإلكترونية لأمانة الأحساء www.alhasa.gov.sa، وذلك قبل موعد إجراء القرعة الإلكترونية.
، أمانة الأحساء تطلق أول قرعة إلكترونية لتوزيع أراضي منح الأوامر السامية ،
المصدر : الخليج 365
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