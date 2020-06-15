محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت إلى رحمة الله والدة الشيخ يحيى بن علي آل كاسي الامين العام للمحكمة العامة بخميس مشيط وسيصلى عليها بعد صلاة الظهر يوم غد الثلاثاء بمقبرة قرية زهرةبني بشر و العزاء بمنزل الشيخ يحيى ” بمدينة أبها - بحي الموظفين والاكتفاء بالاتصال هاتفيا . والدة "ال كاسي "إلى رحمة الله صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-15 انتقلت إلى رحمة الله والدة الشيخ يحيى بن علي آل كاسي الامين العام للمحكمة العامة بخميس مشيط وسيصلى عليها بعد صلاة الظهر يوم غد الثلاثاء بمقبرة قرية زهرةبني بشر و العزاء بمنزل الشيخ يحيى ” بمدينة أبها - بحي الموظفين والاكتفاء بالاتصال هاتفيا . 15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 Advertisements 11:05 PM انتقلت إلى رحمة الله والدة الشيخ يحيى بن علي آل كاسي الامين العام للمحكمة العامة بخميس مشيط وسيصلى عليها بعد صلاة الظهر يوم غد الثلاثاء بمقبرة قرية زهرةبني بشر و العزاء بمنزل الشيخ يحيى ” بمدينة أبها - بحي الموظفين والاكتفاء بالاتصال هاتفيا . ، والدة "ال كاسي "إلى رحمة الله ،

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