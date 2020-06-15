، رئيس جامعة الجوف يشكل لجنة لدراسة نقل طالبات سكاكا ودومة الجندل للمدينة الجامعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقترح الخطة الزمنية المناسبة وتدرس توزيع القاعات الدراسية

أصدر رئيس جامعة الجوف المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع، قراراً بتشكيل لجنة مختصة بدراسة نقل طالبات سكاكا ودومة الجندل إلى كليات المدينة الجامعية.

ونص القرار على أن تكون مهام اللجنة هي دراسة إمكانية نقل مقر دراسة الطالبات من مجمع كليات البنات بسكاكا ومركز الدراسات الجامعية بدومة الجندل إلى المدينة الجامعية، واقتراح الخطة الزمنية المناسبة لذلك، ودراسة توزيع القاعات الدراسية.

وجاءت اللجنة برئاسة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية وعضوية كل من: وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، وعميدة مجمع كليات البنات بسكاكا، وعميد عمادة القبول والتسجيل، والمشرف على تقنية المعلومات، ومدير عام الإدارة العامة للمشاريع.

جامعة الجوف