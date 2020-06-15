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مدير تعليم محايل يتفقد سير العمل بالمشروعات التعليمية
اطلع على مدى تطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
تفقد مدير التعليم بمحافظة محايل عسير، منصور بن عبدالله آل شريم، اليوم، سير العمل في عدد من المشروعات التعليمية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وأعمال الترميم والتأهيل في عدد من المدارس، كما اطلع على مستوى إنجاز الأعمال للمشاريع، ومدى تطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة.
وشملت الجولة المباني والفصول الدراسية والمرافق تحت الإنشاء، حيث استمع آل شريم إلى شرح مفصل عن أبرز مراحل المشروعات، والتقى بالمهندسين والعاملين على إنجاز هذه الأعمال، واستمع لآلية عملهم وإنجازهم.
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