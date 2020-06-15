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إتلاف مواد غذائية فاسدة في المجاردة
إغلاق محلين تجاريين مخالفين
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - المجاردة
كثفت بلدية محافظة المجاردة جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية.
وشملت الجولات عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية.
وأوضحت البلدية أنها أغلقت 2 من المحلات التجارية مخالفة للشروط الصحية، كما أتلفت 9 كيلوجرامات من المواد الغذائية الفاسدة.
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