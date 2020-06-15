إتلاف مواد غذائية فاسدة في المجاردة

2020-06-15

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - المجاردة

كثفت بلدية محافظة المجاردة جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية.

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وشملت الجولات عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية.

وأوضحت البلدية أنها أغلقت 2 من المحلات التجارية مخالفة للشروط الصحية، كما أتلفت 9 كيلوجرامات من المواد الغذائية الفاسدة.

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