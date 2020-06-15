شاهد.. روسي يتحدى السيل لإنقاذ أم وأطفالها

متابعات الخليج 365 ـ نداء عادل

شهدت مدينة أوفا الروسية، موقفًا إنسانيًّا، استوقف المغردين عبر موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة الاثنين 15 حزيران/ يونيو 2020.

الموقف، الذي وثقه مقطع قصير، يظهر سيدة أرادت عبور الشارع مع صغارها، لكنها لم تستطع بسبب المياه الجارية التي سببتها الأمطار الغزيرة، فأنقذها صاحب حافلة صغيرة، أوقف مركبته ونزل وحملهم ونقلهم لبر الأمان.

Advertisements