مجلس التعاون الخليجي: اعتداءات الحوثي تستهدف أمن كافة دول الخليج واستقرارها

2020-06-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أدان مجلس التعاون الخليجي إطلاق ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه عسير.

وأكد مجلس التعاون أن اعتداءات الحوثي تستهدف أمن كافة دول الخليج واستقرارها.

وأعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه عسير.

Advertisements

وإلحاقًا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن محاولة الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط) صباح اليوم، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات دون طيار (المفخخة) والتي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمنطقة عسير.

وأوضح العقيد المالكي أن هذه المحاولة الإرهابية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة ممنهجة وتتعمد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين باستخدام الطائرات دون طيار والتي تحمل المواد المتفجرة، حيث بلغ مجموع الطائرات دون طيار والتي تم إطلاقها باتجاه المملكة وتم إسقاطها وتدميرها (357) طائرة دون طيار، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ومخالفًا للأعراف والقيم السماوية والإنسانية.

وبين العقيد المالكي أن استمرار هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات دون طيار (المفخخة) يؤكد نهج الميليشيا الحوثية المتطرف واللاأخلاقي ورفضها لكافة المبادرات والتي قدمها التحالف وكذلك الجهود الأممية من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الأبرياء، وستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









