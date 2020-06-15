الإمارات تسمح بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات

2020-06-15

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة السماح لمواطنيها ومقيميها بالسفر إلى وجهات محددة ابتداءً من يوم الثالث والعشرين من يونيو الجاري، وفق اشتراطات وإجراءات سيعلن عنها لاحقاً و ذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ).

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وذكر بيان صادر عن ” وزارة الخارجية و التعاون الدولي ” و ” الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ” و ” الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء و الأزمات و الكوارث ” بدولة الإمارات أنه سيعلن لهذا الغرض لاحقاً عن قائمة الوجهات المسموح السفر إليها و الفئات المصرح لها بالسفر إلى جانب الإجراءات التي يتوجب التقيد بها قبل وفي أثناء وبعد العودة من السفر بالنسبة للمواطنين والمقيمين.

وأوضح البيان أن الإجراء يأتي في ضوء التطورات و المؤشرات الإيجابية التي كشفت عنها عملية التقييم المستمرة من قبل الجهات المختصة على صعيد مواجهة فيروس كورونا.

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