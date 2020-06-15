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"بروتوكول" جديد.. عدم تبادل القمصان وجلوس البدلاء في المدرجات

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محمد بن مسعود - الدمام - قبل عودة النشاط الرياضي في الملاعب

من المتوقع أن تصدر الجهات الرسمية في السعودية بروتوكولاً مع عودة النشاط الرياضي في 21 يونيو الجاري، على أن تنطلق منافسات دوري الأمير للمحترفين لكرة القدم مطلع أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن تصدر القرارات الخاصة بالمباريات قريباً، ولعل أهمها استخدام الأطقم لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى عدم تبادل القمصان بين اللاعبين عقب المباراة، وجلوس اللاعبين في المدرجات خلف مقاعد البدلاء، على أن تكون المسافة بين اللاعب وزميله مترين.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 10:50 PM

قبل عودة النشاط الرياضي في الملاعب السعودية

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"بروتوكول" جديد.. عدم تبادل القمصان وجلوس البدلاء في المدرجات
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

من المتوقع أن تصدر الجهات الرياضية الرسمية في السعودية بروتوكولاً مع عودة النشاط الرياضي في 21 يونيو الجاري، على أن تنطلق منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم مطلع أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن تصدر القرارات الخاصة بالمباريات قريباً، ولعل أهمها استخدام الأطقم لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى عدم تبادل القمصان بين اللاعبين عقب المباراة، وجلوس اللاعبين في المدرجات خلف مقاعد البدلاء، على أن تكون المسافة بين اللاعب وزميله مترين.

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المصدر : الخليج 365

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