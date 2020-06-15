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أغلقت أمانة محافظة جدة اليوم الاثنين هايبر ماركت شهيرًا بحي الروضة - شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)؛ وذلك لعدم توافر الإجراءات الاحترازية التي تحد من تفشي فيروس كورونا.
وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد الزهراني، أن مراقبي بلدية جدة الجديدة رصدوا تجمعات داخل السوق، مع عدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم قياس درجة الحرارة عند المدخل، وذلك بعد ورود بلاغ؛ ما أدى لإغلاقه. مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين.
أمانة جدة
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 10:48 PM
لعدم توافر الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من تفشي "كورونا"أمانة جدة تغلق اليوم "هايبر ماركت" شهيرًا بحي الروضة
أغلقت أمانة محافظة جدة اليوم الاثنين هايبر ماركت شهيرًا بحي الروضة - شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)؛ وذلك لعدم توافر الإجراءات الاحترازية التي تحد من تفشي فيروس كورونا.
وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية، المهندس محمد الزهراني، أن مراقبي بلدية جدة الجديدة رصدوا تجمعات داخل السوق، مع عدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم قياس درجة الحرارة عند المدخل، وذلك بعد ورود بلاغ؛ ما أدى لإغلاقه. مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين.
، أمانة جدة تغلق اليوم "هايبر ماركت" شهيرًا بحي الروضة ،
المصدر : الخليج 365
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