شكرا لمتابعة خبر عن التعديلات التي طرأت على بند «إعارة خدمات الموظف» لدى جهة غير عمله (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الوكيل المساعد في وزارة الموارد البشرية عادل اليوسف عن التعديلات التي طرأت على بند " إعارة خدمات الموظف لدى جهة غير عمله " في نظام الخدمة المدنية.

وقال اليوسف خلال مداخلة هاتفية في برنامج ياهلا إن تعديل مفهوم الإعارة والاستعارة في الأجهزة والأدوات الشخصية المعنوية، موضحة أن استعارة نظام موظف غير مشمول بخدمات الخدمة المدنية أصبح شائعا في الجهات الحكومية.

وأوضح أن الموظف يعار لجهات حكومية أو علي نفس النواة في جهات دولية أو مؤسسات الجهات الدولية.

وتابع:" يحق لجهة العمل أن تمنع إعارة الموظف إذا كان في مصلحة العمل والقرار عند الجهة بعد موافقتها "، لافتا إلى نقل النظام للائحة التنفيذية للنظام هذا يستثني وظائف معينة بالإضافة إلى وظائف تتضمن مهارات محددة للتعيين.