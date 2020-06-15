شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" تسحب جميع تشغيلات مستحضر "GLUCARE XR" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قرارات حول نتائج تحليل القائمة الثانية من الأدوية المحتوية على مادة "ميتفورمين" .

وأوضحت الهيئة، أنه ثبتت سلامة الأدوية التالية وعدم تلوثها بشوائب NDMA:

كما قررت سحب المستحضرات التالية احترازياً بعد أن أظهرت نتائج التحليل المخبري تجاوز شوائب NDMA فيها الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي (96 نانوجرام/اليوم):

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ودعت الهيئة مستخدمي هذه الأدوية إلى استشارة الطبيب المعالج لتحديد بديل مناسب قبل التوقف عنه قطعيًا، إذ أن التوقف عنه دون بديل مناسب يؤدي إلى عدم التحكم في مستويات السكر في الدم.

وشددت على أهمية إبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية أو حدوث خلل في جودتها عن طريق التواصل مع الرقم الموحد: 19999، أو البريد الالكتروني [email protected] ، أو الرابط : https://ade.sfda.gov.sa .

كما تقرر سحب جميع تشغيلات مستحضر GLUCARE XR لتجاوز شوائب NDMA الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي، وإلزام الشركة بسحب منتجاتها، داعية مستخدمي الدواء باستشارة الطبيب المعالج لتحديد بديل مناسب قبل التوقف عنه قطعيًا.