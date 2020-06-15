بالفيديو.. ترحيب فوري من "السجون" بزيارة الإعلام إلى سجن الحائر بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أكد المقدم بدر الخرمي مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالمديرية العامة للسجون، أن المديرية تعمل دائمًا على برامج للاستغلال الأمثل لطاقات المسجونين وتنمية حس المشاركة لديهم.
وأضاف خلال برنامج "الراصد"، ان المديرية أطلقت برنامج تنفيذ الكمامات القماشية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لمنسبوي المديرية وتوفير مبالغ مالية كانت قد تُصرف على تأمين هذه الكمامات من الخارج.
ورحّب المقدم بدر الخرمي، بزيارة فريق برنامج الراصد إلى سجن الحائر بالرياض، قائلًا: " بكل سرور".
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