شكرا لمتابعة خبر عن " الزعاق ": حركة السحب ستتذبذب مع انتصاف مربعانية القيظ ومدتها 40 يوما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

خلال الأيام القادمة ستتذبذب حركة السحب مع انتصاف مربعانية القيظ " لها الآن 13 يوماً " ومدتها أربعين يوماً.

قال الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، إنه خلال الأيام القادمة ستتذبذب حركة السحب مع انتصاف مربعانية القيظ " لها الآن 13 يوماً " ومدتها أربعين يوماً.

وأوضح الزعاق عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر "، أن حركة السحب يا غربية يا شرقية لكن من باب التخصيص مع دخول موسم الوسم بين الشمال الغربي للغرب في المربعانية.

ولفت الزعاق إلى أنه مع دخول موسم المربعانية الجنوبية الشرقية والغربية بحسب السحب تشتد في الموسم هذه السحب الشرقية ".