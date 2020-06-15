بالفيديو.. شاب يُفصل من عمله بسبب الصرع فحوّل هوايته إلى مصدر رزق

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):روى المواطن الشاب بندر الدوسري، قصة فصله من عمله بسبب إصابته بمرض الصرع لكنه لم يستسلم وحوّل هوايته لمصدر رزق.
وأكد بندر الدوسري خلال برنامج "ياهلا"، أن هوايته هي النجارة ويُصنع الأشياء من الكراتين والخشب الذي يجلبه من الشوارع، ويقوم بتصميمه.
وأضاف: " أصمم مصانع، كافيهات، بيوت " ، مشيرًا إلى أنه يُروج لعمله عبر "إنستجرام" .
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