شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الحارس الذي دمعت عيناه في عيد الفطر: " تم فصلي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

اشتكى حارس الأمن أحمد المطر، من مماطلة شركات القطاع الخاص في صرف رواتب حراس الأمن، وتأخر الرواتب باستمرار.

وأكد خلال برنامج "ياهلا"، أن " أي حارس أمن حتى لو كان سعودي ما عمره تهنى بـ400 ريال من راتبه بسبب الخصومات الظلم " .

وأشار إلى أن حراس الأمن يداومون جميع أيام الأسبوع، ولا يأخذون إجازات أسبوعية، موضحًا أن الرواتب تكون ما بين 1500 حتى 2000 ريال أقصى حد، ولابد أن يُخصم منه مهما كان ملتزمًا.

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وتابع: " أعمل منذ 9 سنوات ولم أحصل على أي زيادة في الراتب، وتم فصلي بعدما ظهرت في الفيديو المتداول " .

يشار إلى أن الفيديو المقصود هو الذي ظهر فيه أحمد المطر خلال عيد الفطر، ودمعت عيناه بسبب أشعة الشمس الحارقة وإزالة الغرفة المخصصة له للراحة.