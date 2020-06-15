شكرا لمتابعة خبر عن " الزعاق " يكشف عن الطريق البري الوحيد الذي يربط جنوب الكرة الأرضية بشمالها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عن الطريق البري الوحيد الذي يربط جنوب الكرة الأرضية بشمالها.

وكان الزعاق أعلن عن موعد كسوف الشمس القادم على المملكة، حيث سيحدث يوم الأحد القادم 2020/6/21 -1441/10/29.

ولفت إلى أن الكسوف سيكون جزئيًا على الخليج ماعدى جنوب مسقط بسلطنة عمان وجنوب المملكة واليمن حيث سيتم مشاهدته حلقيًا.

وأوضح أنه سيبدأ تقريبًا من الساعة الثامنة إلى ثلث وينتهي عند العاشرة إلى ثلث صباحًا، وأعلى نسبة في المملكة ستكون ناحية شرورة، وأقل نسبة ستكون على حائل.