بالفيديو.. سقوط شجرة معمرة في أبها بسبب الإهمال

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): رصد مقطع فيديو شجرة معمرة في أبها آلت للسقوط بسبب الإهمال، مما أثارت جدلا واسعا بين المواطنين في المملكة. رصد مقطع فيديو شجرة معمرة في أبها آلت للسقوط بسبب الإهمال، مما أثارت جدلا واسعا بين المواطنين في المملكة. وظهر في المقطع مواطن يناشد بسرعة إنقاذها في قرية من قرى أبها، حيث لاقي المقطع تفاعلا واسعا. وانهالت التعليقات على المقطع وجاءت كالتالي:" هذه شجرة التألق، لا أدري لما ترتبط بالقرى وكأنها من النباتات الداجنة، ما أظن فيه بشري عايش عمره أكبر من ٢٠٠ سنة أنك تسقيها وتعالجها لك أجر ". وتضمنت التعليقات الآتي:" والله إنك فاضي وشايل هم الشجرة عروقها في البياره "، حيث حظيت بتفاعل كبير.

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