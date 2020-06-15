شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. موسى الخنيزي: سأصدر خلال الشهور القادمة كتاب يسرد قصتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

قال موسى الخنيزي، أحد ضحايا خاطفة الدمام، إنه يعمل حاليا على إصدار كتاب بعنوان "دموع موسى" فيه تفاصيل جديدة لم يتناولها الإعلام بشأن القضية.

ووجه الخنيري، خلال مداخلة له في برنامج يا هلا بقناة روتانا خليجية، الشكر لكل من سانده في الوطن العربي، مؤكدًا أنه بدأ في الكتاب منذ معرفته بأنه كان طفل مخطوف.

وأضاف، خلال مداخلة له في برنامج يا هلا بقناة روتانا خليجية، أن الكتاب سيتناول قصته، وسيتم إصداره خلال الشهور القادمة.