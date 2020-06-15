بالاتصال المرئي.. صور تسجل اطمئنان نائب أمير جازان على مساجد المنطقة

التقى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، عبر الاتصال المرئي اليوم، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي.

واطلع نائب أمير المنطقة، خلال الاتصال، على التقرير الخاص بتهيئة جوامع ومساجد المنطقة وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال المصلين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية لحماية المصلين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه بأهمية تكثيف الجولات الرقابية والبرامج التوعوية المتضمنة التأكيد على المصلين بتطبيق الإجراءات الخاصة، حاثاً كبار السن والمرضى على الصلاة بالمنازل، وعدم إحضار الأطفال أقل من 15عاماً للمساجد، وتجنب المصافحة وعدم التزاحم عند الدخول والخروج.

ونوه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز، بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، من رعاية واهتمام ببيوت الله بمختلف مناطق المملكة، مبرزاً الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرع الوزارة بالمنطقة والجهود التي يبذلها الفرع لخدمة أبناء المنطقة والمقيمين بها؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل ما يوفر سبل السلامة والراحة والطمأنينة للمصلين.

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وأعرب مدير عام الشؤون الإسلامية بجازان في ختام اللقاء، عن سعادته بلقاء نائب أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

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