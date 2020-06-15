«السعودية للكهرباء»: نعتذر للمشتركين من انقطاع التيار في فرسان

الفِرَقُ الميدانية تعمل على إعادته..
اعتذرت شركة الكهرباء السعودية من انقطاع التيار عن بعض المشتركين في فرسان، موضحةً أن فِرَقَها تعمل على إعادة التيار.
وقالت الشركة عبر تويتر: «تعمل الفِرَقُ الميدانية في السعودية للكهرباء، على إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بانقطاع التيار في فرسان، علمًا أن الخدمة بدأت بالعودة للمشتركين تدريجيًّا، ونعتذر لمشتركينا الأعزاء».
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