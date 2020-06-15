«السعودية للكهرباء»: نعتذر للمشتركين من انقطاع التيار في فرسان

اعتذرت شركة الكهرباء السعودية من انقطاع التيار عن بعض المشتركين في فرسان، موضحةً أن فِرَقَها تعمل على إعادة التيار.

وقالت الشركة عبر تويتر: «تعمل الفِرَقُ الميدانية في السعودية للكهرباء، على إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بانقطاع التيار في فرسان، علمًا أن الخدمة بدأت بالعودة للمشتركين تدريجيًّا، ونعتذر لمشتركينا الأعزاء».