الضمان الصحي: وثيقة الأم تغطي المواليد الجدد 30 يومًا

من تاريخ الولادة لحين إضافتهم بأثر رجعيّ..
كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني، اليوم الاثنين، عن أن «وثيقة الضمان تغطي المواليد الجدد على وثيقة الأم».
وقال مجلس الضمان الصحي التعاوني، عبر حسابه بموقع تويتر: «تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني المواليد الجدد على وثيقة الأم بحد أقصى 30 يوماً من تاريخ الولادة لحين إضافتهم في الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ الولادة».
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