«العدل»: الجلسات القضائية لا تحتاج إلى حجز موعد.. انتظروا رسالة نصية

سيتم إرسال «sms» بمسار القضايا لأصحابها..
أكدت وزارة العدل، أن الجلسات القضائية لا تحتاج إلى حجز موعد، مشيرة إلى أنها ستصل رسالة نصية (sms) للشخص الذي لديه قضية تفيد بتحويل قضيته إلى مسار التقاضي الإلكتروني، محددًا فيها موعد الجلسة ورابط حضور الجلسة «عن بعد».
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على تويتر، اليوم، أن خدمة حجز المواعيد الحالية تتيح للمستفيد طلب موعد للاستفادة من خدمات المرافق العدلية في حال لديه الحاجة لإجراء خدمة غير متوفرة ضمن الخدمات الإلكترونية في بوابة ناجز.
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وزارة العدل: معظم خدماتنا إلكترونية ولن نستقبل المستفيد دون موعد مسبق
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