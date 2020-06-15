عبر هيئة تقويم التعليم.. طريقة التسجيل في اختبارات قدرات الجامعيين

فتحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، باب التسجيل في اختباري قدرات الجامعيين وكفايات اللغة الإنجليزية، عبر مقرات الاختبارات المحوسبة.

ونشرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بيانًا لها، لفتت فيه إلى أن التسجيل متاح بدءًا من تاريخ 22/10/1441هـ الموافق 14 يونيو الجاري.

التسجيل في اختبارات قدرات الجامعيين

وكشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن التسجيل في اختباري قدرات الجامعيين وكفايات اللغة الإنجليزية، يكون عبر المركز الوطني للقياس (من هنا).

وأوضح المركز الوطني للقياس، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الدراسات العليا (ما بعد الجامعية) تتطلب قدرات ذهنية تمكن الطالب من اجتياز متطلبات المسارات الدراسية بغض النظر عن التخصص.

وأشار المركز الوطني للقياس، إلى أن اختبار القدرات هو مقياس موحد لجميع الطلاب الجامعيين ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، مما يساعد الجهات التعليمية التي لديها برامج للدراسات العليا على اختيار الطلاب الأكثر قدرة ذهنيًا على متابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

هدف اختبارات قدرات الجامعيين

وكشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن هذه الاختبارات تقيس القدرات التحليلية والاستدلالية لدى خريجي الجامعات، أي إنه يركز على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، ويقدم باللغة العربية.

وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إلى أن الاختبارات تساهم في التعرف على الطلاب الذين لديهم مهارات بحثية وقدرات تزيد من فرص نجاحهم في برامج الدراسات العليا، وذلك من خلال قياس القدرة على:

- القراءة بفهم عميق.

- تمييز البناء المنطقي للتعبيرات اللغوية.

- الاستدلال.

- الاستنتاج.

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- إدراك العلاقات المنطقية، المكانية وغير المكانية.

- التحليل.

- الاستقراء.

- تفسير النتائج.

- حل المسائل المبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الاختبار يتكون من خمسة أقسام هي لفظي، كمّي، التفكير الناقد، الأشكال، والمنطق.

الاستعداد لاختبارات قدرات الجامعيين

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الاختبارات لا تعتمد اعتمادًا مباشرًا على المعلومات التي يحصل عليها الطالب من المقررات الدراسية أو الدراسة الجامعية؛ باستثناء المبادئ الأساسية الحسابية واللغوية.

وأكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الخاضع للاختبار لا يحتاج إلى استعداد سابق بل يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة، ومما يساعد المختبر على أداء الاختبار معرفة طبيعته وجوانبه الدقيقة، ويمكن الاطلاع على كتيب اختبار القدرات العامة للجامعيين في الموقع.

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