السعودية الأولى في التعافي.. وقطر تتصدر إصابات كورونا عالميًا مقارنة بعدد السكان

كشفت إحصائية جديدة بشأن ضحايا فيروس كورونا المستجد في الدول العربية؛ عن وفاة حوالي 6.232 من أصل 425 ألفًا من المصابين بالفيروس، أي 15 وفاة لكل 1000 إصابة تقريبًا، وفقًا لتقرير يتناول ما أحدثه الوباء في 19 دولة عربية طوال الـ6 أشهر الماضية.

ويتضح أن فيروس كورونا أصاب 1000 من كل مليون عربي، وسط تأكيدات أن السعودية تتصدر قائمة المتعافين من الوباء، بحسب بيانات «worldOmeter» الذي أكد أن قطر لا تزال الأولى عربيًا وعالميًا بعدد الإصابات، نسبة لعدد سكانها البالغ مليونين و807 آلاف.

وأكد أنه لا توجد دولة أو منطقة سجل فيها الفيروس 28.350 إصابة من كل مليون نسمة، أي 2.8% تقريبًا، إلا قطر المكتظة بأكثر من 79.600 إصابة، وأشارت بيانات الموقع إلى أن السعودية الأولى بعدد المتعافين (84.720) كما بين الأقل بالوفيات (972) إذا تم استخراج نسبتها من عدد الإصابات؛ حيث النتيجة وفاة واحدة من كل 131 إصابة.

وبالمقارنة بين أعداد الإصابات في الدول العربية وفي قارة أوروبا والأمريكتين، نجد أن من ظهرت عليهم أعراض دلت أن إصاباتهم لا تحتاج سوى إلى علاج تقليدي، عددهم أكثر من 161 ألفًا، هم ربع من لحقت بهم إصابات الفيروس، فيما عدد ذوي الحالات الحرجة 2.627 فقط، وهي النسبة الأقل.

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أما من خرجوا متعافين في 19 دولة عربية، فنجد أنهم 257.886 شخصًا؛ إذ إنهم يزيدون عن نصف عدد المصابين، وسجل فيروس كورونا المستجد في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 311.321 إصابة، إضافة إلى 1.667 وفاة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 204.711 حالة.

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