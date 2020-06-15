

تونس 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

أوقف الأمن التونسي سبعة مهاجرين غير شرعيين في مدينة المهدية شرق تونس.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الإيطالية، مشيراً إلى أنه تم الاحتفاظ بهم من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

// انتهى //

21:54ت م

0222





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف سبعة مهاجرين غير شرعيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.