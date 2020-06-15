السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يستقبل مدير السعودية اليوم فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة



حائل 23 شوال 1441هالموافق 15 يونيو 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتب سموه اليوم مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة حائل مفرح بن عوض الرويلي .

ونوه سمو أمير منطقة حائل بأهمية الدور الذي يقوم به الفرع بالمنطقة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية، مؤكداً أهمية الارتقاء بمستوى الآداء من منسوبي الفرع بما يواكب الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للإدارات الحكومية كافة.

من جهته أعرب مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة مفرح بن عوض الرويلي عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ماوجده من دعم ومسانده، مؤكدا حرصه على كل مايخدم الوطن والمنطقة .

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21:51ت م

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