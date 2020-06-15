السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة تشارك بالحملة التوعوية "خذوا حذركم"



المدينة المنورة 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة بالحملة التوعوية الميدانية " خذوا حذركم " التي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .

وتضمنت الحملة المشاركة التوعوية من خلال الدوريات الميدانية وعبر المنصات الإعلانية و اللوحات الإرشادية ومواقع التواصل الاجتماعي ، لتوعية المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية كافة.

و أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الدكتور سلطان بن محمد المطوع بالقرارات الاحترازية والإجراءات التي اتخذها ولاة أمر هذه البلاد المباركة -أيدهم الله- للحد من جائحة

// انتهى //

21:34ت م

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المدينة المنورة 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة بالحملة التوعوية الميدانية " خذوا حذركم " التي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .وتضمنت الحملة المشاركة التوعوية من خلال الدوريات الميدانية وعبر المنصات الإعلانية و اللوحات الإرشادية ومواقع التواصل الاجتماعي ، لتوعية المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية كافة.و أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الدكتور سلطان بن محمد المطوع بالقرارات الاحترازية والإجراءات التي اتخذها ولاة أمر هذه البلاد المباركة -أيدهم الله- للحد من جائحة كورونا ومكافحتها والتخفيف من آثارها ، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً .// انتهى //21:34ت م0217

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