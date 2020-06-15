السعودية اليوم / المغرب تسجل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

سجلت المغرب 92 حالة إصابة جديدة بفيروس

وكشفت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات التعافي من المرض وصلت في المجموع إلى 7828 بعد تعافي 63 شخصًا آخرين، مشيرةً إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 430 ألفا و 387 بعد الكشف المخبري.

// انتهى //

20:53ت م

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الرباط 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسسجلت المغرب 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية منها 65 حالةً وسط بؤرة مهنية بمدينة القنيطرة، و 12 حالة أخرى بمراكش، وخمس في الدار البيضاء، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 8885، فيما استقر عدد الوفيات عند 212 وفاة بعد عدم الإعلان عن أي وفيات جديدة لليوم الرابع على التوالي.وكشفت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات التعافي من المرض وصلت في المجموع إلى 7828 بعد تعافي 63 شخصًا آخرين، مشيرةً إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 430 ألفا و 387 بعد الكشف المخبري.// انتهى //20:53ت م0206

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