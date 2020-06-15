السعودية اليوم / الجزائر تسجل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

سجلت الجزائر 112 إصابة جديدة بفيروس

وأشار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي اليوم إلى تسجيل تعافي 129 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7735 حالةً.

// انتهى //

20:42ت م

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الجزائر 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسسجلت الجزائر 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد إلى 11031 حالةً، فيما سجلت عشر حالات وفاة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 777 وفاة.وأشار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي اليوم إلى تسجيل تعافي 129 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7735 حالةً.// انتهى //20:42ت م0202

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