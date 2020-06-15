السعودية اليوم / بلدية صبيا تُنفذ حملة لمعالجة البسطات العشوائية والباعة الجائلين



صبيا 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

نفذت بلدية محافظة صبيا اليوم ، جولات ميدانية على المطاعم والمنشآت الغذائية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المقدمة ومكافحة الظواهر السلبية .

وأسفرت جولات الفرق الرقابية عن ضبط عدة مخالفات منها: سوء النظافة وسوء تداول المواد الغذائية، كما عملت على معالجة وضع الباعة المتجولين ، وإزالة البسطات العشوائية ، ومصادرة كميات من الأغذية المعرضة لأشعة الشمس .

// انتهى //

20:36ت م

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