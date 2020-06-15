السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورنا في الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 4 آلاف حالة



برازافيل 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس

وكان رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد للمرة الرابعة على التوالي، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

// انتهى //

20:18ت م

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برازافيل 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الكونغو الديمقراطية إلى 4 آلاف و 837 حالةً، بينما بلغ عدد حالات الشفاء وفق بيان لوزارة الصحة الكونغولية اليوم 613 حالةً، مقابل 112 حالة وفاة.وكان رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد للمرة الرابعة على التوالي، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //20:18ت م0199

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