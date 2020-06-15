المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تستقبل طلبات القبول بالبكالوريوس

الإثنين 15 يونيو 2020

صورة أرشيفية

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بدء التقديم على برنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي على بوابة القبول الموحد، عبر الرابط التالي :-

https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/#firstPage

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جاء ذلك في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للمؤسسة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بينما أشارت إلى رابط التسجيل والشروط الخاصة بالتقديم، مؤكدة أن كل متقدم يستطيع معرفة حالته من خلال بوابة القبول في لوحة التحكم الخاصة به، ولا يتم إغلاق القبول واستبعاد غير المقبولين إلا عند اكتمال كل الشُعب لدى جميع الكليات.

وكانت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، قد أكدت بدء استقبال طلبات التسجيل ببرنامج البكالوريوس بالكلية التقنية للبنين للفصل الأول من العام التدريبي 1441 / 1442هـ، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 يونيو، حتى تاريخ 3 من ذي القعدة، عبر بوابة القبول الموحّد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السابق الإشارة إليه.

من جهته، قال سعيد بن أحمد آل جبار؛ مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، إن طلبات القبول والتسجيل لمرحلة البكالوريوس تشمل 4 تخصصات، وهي: الإدارة العامة، وهندسة دعم نظم الشبكات، وهندسة برمجيات الحاسب، وهندسة قوى وآلات كهربائية.

ولفت إلى أن طلبات القبول والتسجيل تخضع لعدد من معايير القبول والشروط المخصصة لكل تخصص، مؤكدًا على حرص الإدارة بمنطقة نجران على التوسع في برنامج البكالوريوس وفتح المجال لتخصصات أكثر، سواءً في كليات البنين أو البنات بما يواكب احتياج سوق العمل.

وأوضح أن ذلك يأتي بمتابعة ودعم صاحب السمو أمير منطقة نجران، ونائبه، مؤكدًا حرصهم البالغ على توفير ما يُمكّن التدريب التقني والمهني بالمنطقة من السير وفق تطلعات القيادة الرشيدة.