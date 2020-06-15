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الخطوط السعودية تكشف موعد عودة الرحلات الدولية

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط تكشف موعد عودة الرحلات الدولية والان مع التفاصيل

الإثنين 15 يونيو 2020

صورة أرشيفية

أعلنت الخطوط الجوية السعودية من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي موقع تويتر وقامت بنشر منشور بشأن الرحلات الدولية المسموح بها في الوقت الحالي في المملكة العربية السعودية.

الخطوط السعودية توضح بدء عودة الرحلات الدولية:

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وصرحت الخطوط الجوية السعودية بأن الرحلات الدولية المسموح بها فقط هي رحلات عودة المقيمين المغادرين للمملكة العربية السعودية وكذلك المقدمين على منصة عودة.

كما أنه في وقت سابق أكدت هيئة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية بشأن أنه يتم تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرات ومن المقرر أن يتم عودة الطيران الداخلي يوم الأحد القادم ويكون ذلك في 11 مطار وأيضا يوم الاثنين القادم في 13 مطار.

ومن ناحية أخري فقد قامت هيئة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية بنفي أي ارتفاع في سعر تذكرة الطيران خلال الفترة القادمة ويكون ذلك بنسبة 80 % حسب ما تم تداوله.

وقالت هيئة الطيران المدني بإن المعلومات التي تم تداولها والتي تم نسبها إلى وكالة الأنباء السعودية التي تزعم أنه سيتم ارتفاع في سعر تذكرة الطيران خلال الفترة القادمة تكون كاذبة ومزورة وغير صحيحة.

ويذكر أنه قد تم تعطيل حركة الطيران في المملكة العربية السعودية منذ منتصف شهر مارس الماضي بعد انتشار أزمة كوفيد 19 على مستوي العالم كله ولكن في الوقت الحالي يتم العمل على إعادة الوضع بشكل تدريجي بالمملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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