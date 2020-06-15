بالرابط.. تسجيل قدرات الجامعيين للتعليم عن بعد 1441

الإثنين 15 يونيو 2020

صورة أرشيفية

يقوم المركز الوطني للقياس والتقويم بطرح اختبار قدرات الجامعيين في المملكة العربية السعودية خلال الوقت الحالي ويمكن قياس قدرات الطلاب بشكل متنوع ويكون ذلك في اختبارات المحوسبة أو الاختبارات التحصيلي 1441-1442.



أهم المعلومات عن تسجيل قدرات الجامعيين للتعليم عن بعد:

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يكون الموقع العام الخاص بالمركز الوطني للقياس والتقويم والذي يكون خاص باختبار الجامعيين في المملكة العربية السعودية ويتميز بالعديد من المميزات ويكون منها الاختبار العام والأخبار العامة عنه والاستعداد الشامل للاختبار والجدول الزمني للاختبارات.

وأيضا قسم الفئة المستهدفة وكذلك النتائج العامة وقسم الاستفسارات كما يسعي المركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية من اجل متابعة القدرات العامة للطلاب وللطالبات.

ويكون من أمثلة ذلك قياس المحوسبة والاختبار التحصيلي وقياس النتائج ويمكن من خلال المركز الوطني معرفة نتائج قدرات الجامعيين والاختبارات الشاملة عن طريق الرابط التالي:- https://etec.gov.sa/AR/PRODUCTSANDSERVICES/QIYAS/EDUCATION/UNIVERSITY/Pages/default.aspx

أهداف قياس لقدرات الجامعيين للتعليم عن بعد: القدرة للطالب على القراءة وفهم عميق للمنهج. التحليل الشامل والاستقراء المتميز. تمييز البناء المنطقي للتعبيرات اللغوية. حل المسائل التي تكون مبنية على مفاهيم رياضية متنوعة. تفسير النتائج العامة الشاملة. يهدف اختبار قدرات الجامعيين إلى التعرف على مهارات الطلاب البحثية وتطويرها. متابعة القدرات العقلية المهمة العامة.