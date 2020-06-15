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محافظ حفر الباطن يكرم الفائزين بمسابقة «بيت القصيد»

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كرم محافظ حفر الباطن ورئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية "الفاء" صاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود، الفائزين بمسابقة "بيت القصيدة"، التي نظمها المجلس خلال شهر رمضان المبارك، وهي مسابقة شعرية لمجاراة بيت القصيدة الذي نضمه شاعر الموسم في برنامج شاعر المليون الشاعر محمد البندر، ويكمل المتسابقين بخمسة أبيات من الشعر النبطي يحكي موقف القيادة الرشيدة في قرارتها لمواجهة جائحة .

وحصل على المركز الأول الشاعر، محمد جارالله الحربي بمبلغ 30 الف ريال، وحصل على المركز الثاني الشاعر، ناصر منصور المطيري بمبلغ 20 ألف ريال، وحصل على المركز الثالث الشاعر، سعد حمود الشمري بمبلغ 10 آلاف ريال. وكذلك تم تكريم لجنة مسابقة بيت القصيدة.

كما كرم سموه مع أعضاء مجلس المسؤولية الاجتماعية الأطفال الفائزين بعيدية "الفاء" التى نظمها المجلس خلال عيد الفطر المبارك بواقع سؤال لكل يوم بحيث يكون السؤال عن محافظة حفرالباطن التاريخية، لترسيخ هذه المعلومات التاريخية لدى الأجيال القادمة.

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