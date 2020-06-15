شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يكرم الفائزين بمسابقة «بيت القصيد» والان نبدء بالتفاصيل
وحصل على المركز الأول الشاعر، محمد جارالله الحربي بمبلغ 30 الف ريال، وحصل على المركز الثاني الشاعر، ناصر منصور المطيري بمبلغ 20 ألف ريال، وحصل على المركز الثالث الشاعر، سعد حمود الشمري بمبلغ 10 آلاف ريال. وكذلك تم تكريم لجنة مسابقة بيت القصيدة.
كما كرم سموه مع أعضاء مجلس المسؤولية الاجتماعية الأطفال الفائزين بعيدية "الفاء" التى نظمها المجلس خلال عيد الفطر المبارك بواقع سؤال لكل يوم بحيث يكون السؤال عن محافظة حفرالباطن التاريخية، لترسيخ هذه المعلومات التاريخية لدى الأجيال القادمة.
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