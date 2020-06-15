شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية ينوه بحرص الحكومة على تحقيق «التكافل الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

- أهمية تفعيل الدور التنموي في الحد من آثار جائحة كورونا

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل.

ونوه سموه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- على تمكين المواطنين من فرص العمل، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وتنمية قدرات المواطنين من كافة الفئات، مؤكداً أهمية متابعة التزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات الصحية، وتكثيف توعية غير الناطقين باللغة العربية بالإجراءات الاحترازية، وتعزيز الاستجابة لطلبات المستفيدين من القطاعات الحكومية والخاصة والأفراد عبر القنوات الإلكترونية، والعمل على برامج تنمية قدرات العاملين في القطاع العام والخاص عبر البرامج التدريبية الإلكترونية، مشيراً سموه لأهمية الدور التنموي في العمل على الحد من آثار هذه الجائحة، وتحفيز الجمعيات الأهلية للقيام بدور فاعل في التخفيف من آثارها.